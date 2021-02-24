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С 1 марта граждане России смогут посещать Грузию при отрицательном тесте на COVID-19

, 13:38

С 1 марта граждане России смогут посещать Грузию при отрицательном тесте на COVID-19
город Тбилиси, фото АН

С 1 марта граждане России смогут посещать Грузию при отрицательном результате теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об открытии границ Грузии для россиян объявил в среду, 24 февраля, премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

В Грузии с 1 марта начнут действовать послабления карантина. Так в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта, начнут работу рестораны в своих внутренних пространствах.
Гарибашвили подчеркнул, что ресторанам придется четко выполнять установленные рекомендации и стандарты, что будет строго контролироваться соответствующими ведомствами.

Ранее заведениям в Грузии была разрешена работа только под октрытым небом или на вынос, - передает Sputnik-Грузия.

ИЧ

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