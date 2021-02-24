Коррупция чиновников привела Венесуэлу к массовому голоду и миллионам беженцев

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24 февраля 2021, 10:47 Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Венесуэла в условиях голода и тотальной разрухи вынуждена возвращаться к капиталистическим формам хозяйствования, хоть и очень примитивным. Оказалось (впрочем, уже в который раз), что в отсутствии капиталистических стимулов и мотивации разрушается даже самая процветающая экономика - в своё время Венесуэла была 4й экономикой мира по ВВП на душу населения.

В итоге правительство Николаса Мадуро, ранее национализировавшее подавляющее большинство частных предприятий, вынуждено отдавать их «в управление» частникам (зачастую, даже бывшим владельцам) с условием, что те обязуются платить минимальную заработную плату работникам - 60$ в месяц, а также поддерживать определенный уровень инвестиций с целью недопущения тотального износа основных фондов. Как пишут СМИ, «социалистическую систему заменила система откупа и оброка».

Оказалось, что в условиях тотальной госсобственности венесуэльские управленцы не в состоянии поддерживать даже минимальные вложения в инфраструктуру, а неразбериха и хаос в экономике таковы, что массовый голод и миллионы беженцев стали для страны нормой. Получился очень интересный эксперимент: отсутствие частной собственности оказалось выгодно только коррумпированным чиновникам и криминалу, в то время как отсутствие какой бы то ни было мотивации к результатам у менеджмента и работников привело к тотальному упадку всех сфер экономической и общественной жизни.

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