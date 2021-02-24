Президент Microsoft Брэд Смит сообщил о доказательствах кибератаки России на США

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24 февраля 2021, 09:59 Источник: Интерфакс

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената сообщил об имеющихся доказательствах причастности России к хакерским атакам на США.

По словам Смита, на данном этапе найдены доказательства на компанию SolarWinds. "...мы нашли существенные доказательства, которые указывают на российскую внешнюю разведку, и мы не нашли никаких доказательств, которые привели бы нас куда-либо еще", - сказал он, не уточнив конкретно, какие доказательства имеются в виду. Смит с главой компании FireEye Кевином Мандиа призвали Конгресс США создать обязательные требования для всех частных компаний сообщать о выявленных нарушениях в работе.

По мнению Мандиа, компании должны иметь возможность сообщать о выявленных нарушениях в работе с потенциальными последствиями для национальной безопасности, не опасаясь юридического возмездия.

Руководители компаний Microsoft и FireEye Смит и Мандиа отметили, что в настоящее время нет закона, обязывающего компании сообщать публично о выявленных нарушениях в работе, и без обмена информацией невозможно обеспечить безопасность США.

Мандиа не исключил, что Россия продолжит вести кибератаки.