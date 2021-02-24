В Германии число случаев коронавируса - более 2,4 млн, новых заражений за сутки - 8007
24 февраля 2021, 09:27
В Федеративной Республике Германия за сутки выявлено 8007 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в Германии у 2 402 818 человек диагностирован коронавирус нового типа.
По данным Института Роберта Коха, за прошедшие 24 часа в Германии скончались 422 пациента с подтвержденным коронавирусом, за всё время пандемии умерли 68 740 человек с ковидом, - передаёт RT.
Распространение коронавирусной инфекции в Германии удастся взять под контроль не раньше осени. Глава междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ Гернот Маркс выразил мнение, что всё будет зависеть от темпов вакцинации населения.
В ФРГ прививать население от ковида начали в конце декабря 2020 года. Вакцину в Германии, по последним данным, получили около пяти миллионов человек.
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