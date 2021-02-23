Раймонд Паулс «запутался» с вакцинацией

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23 февраля 2021, 22:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Раймонду Паулсу в январе месяце предложили пройти вакцинацию в феврале этого года. Маэстро приготовился, но, увы, вакцинации не будет… Почему?

«Были неясности… с Бюро вакцинации. Сейчас стало понятно, что это произойдет 1 марта. В Бюро сейчас какой-то дурдом… то один мне позвонит, то другой», - поделился Маэстро с латвийскими СМИ.