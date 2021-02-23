У мэра Вентспилса конфисковали активы на миллионы евро

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23 февраля 2021, 22:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Вчера, 22 февраля, Рижский окружной суд вынес приговор по делу мэра Вентспилса Айварса Лемберга: пять лет тюремного заключения с конфискацией имущества. По словам прокурора Юриса Юрисс, эта самая большая конфискация в истории Латвии.

Что же правоохранительные органы конфискуют у г-на Лембергса?

Шесть объектов недвижимости в Внгтспилсе и районах, а также здание и землю в центре Риге.

Будут конфискованы машины, моторная лодка, два прицепа для транспортировки лодки.

Конфискованы все деньги в размере 236 732 евро со счетов – 133 190 евро, 122 364 доллара США, 2388 британских фунтов, 350 шведских крон.

Будут конфискованы средства со швейцарских счетов семи компаний – Logistics Holding, Vitale Consulting, Marvinside United S.A, Cisternville Investmest…

Айварсу Лембергсу принадлежат акции во многих международных компаниях. Например, акции в Briskly Limited составляют 50%. И таких компаний, где акций начиная от 50% прокуратура Латвии «насчитала» семь.

Г-н Лембергс теряет по суду право выгодополучателя 59, 761% акций компании, которая принадлежит Concavo limited, а практически оффшорной лихтенштейнской компании Лембергса PSC Foundation, которая тоже была конфискована.

Конфискации подлежат также ценные бумаги, приватизационные сертификаты, ценные монеты и ювелирные изделияя.

Имущество конфисковано в пользу государства. Кроме того, Лембергс должен выплатить 22 180 евро государству за адвоката.