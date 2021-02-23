Дочь шейха Дубая утверждает, что отец держит ее в плену, и надеется на помощь Байдена

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23 февраля 2021, 18:40 Источник: Известия

Изображение шейха Мохаммеда на стене в Абу-Даби. Фото: GlobalLook

Принцесса Латифа, дочь шейха Дубая, вице-президента и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, сняла на телефон видеообращения, в которых заявила, что ее держат в качестве пленницы на роскошной вилле. Журналистам записи передали ее друзья.

По словам Латифы, ванная комната – единственное место, где она может запереть дверь. 35-летняя женщина называет себя заложницей: «Я на вилле, которую превратили в тюрьму. Все окна закрыты наглухо. Снаружи дежурят пятеро полицейских, еще две женщины-полицейских — внутри дома. Я не могу выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом».

Три года назад принцесса пыталась сбежать из страны, за пределами которой никогда не была – она даже никогда не держала в руках собственный паспорт. Вместе с подругой они на машине доехали до побережья соседнего Омана. Там пересели на ожидавшую их яхту и планировали добраться на ней через океан до Индии, а затем улететь в США. Но недалеко от ГОА судно взяла на абордаж группа вооруженных мужчин. Латифа говорит, что ее силой перегрузили на борт военного корабля, усыпили и в бессознательном состоянии вернули в ОАЭ.

Мохаммед бин Рашид аль-Мактум – один из самых влиятельных людей в мире, его состояние оценивается как минимум в несколько миллиардов долларов. Он утверждает, что у Латифы нашли биполярное расстройство, и пока она должна находиться под наблюдением.

Другая дочь шейха тоже пыталась бежать, и ее тоже вернули и посадили обратно в охраняемый замок.

Теперь единственная надежда Латифы – Джо Байден и ООН. Только у них есть влияние на шейха. Великобритания вряд ли станет вмешиваться – между странами очень тесные экономические связи.