Индейцы чероки требуют прекратить использовать этноним в наименовании автомобиля

Вождь проживающего индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от автопроизводителя Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобиля.
«Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля», - говорится в заявлении Хоскина. Он также отметил, что США находятся в «таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции». Вождь добавил, что племя не пойдет ни на какие условия автопроизводителя.
В свою очередь, в автоконцерне заявили, что «на протяжении многих лет заботятся о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость».
Ранее сообщалось, что в Бразилии индейцы застрелили из лука ученого.
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