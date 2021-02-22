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На Украине задержали экс-замглавы «Приватбанка» при попытке улететь из страны

, 19:15

На Украине задержали экс-замглавы «Приватбанка» при попытке улететь из страны
наручники, фото: pixabay.com

Украинская авиаслужба задержала бывшего заместителя главы правления "Приватбанка", пытавшегося улететь из Днепра в Вену, посадив его самолет в аэропорту Борисполя. В спецоперации принимала участие СБУ.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Яценко, который занимал эту должность в 2016 году. Его подозревают "в присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением".

Яценко является одним из фигурантов дела "Приватбанка" по оспариванию национализации, а до национализации он владел 0,3236% акций банка.

НС

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