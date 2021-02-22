На Украине задержали экс-замглавы «Приватбанка» при попытке улететь из страны
22 февраля 2021, 19:15
Украинская авиаслужба задержала бывшего заместителя главы правления "Приватбанка", пытавшегося улететь из Днепра в Вену, посадив его самолет в аэропорту Борисполя. В спецоперации принимала участие СБУ.
Украинские СМИ сообщают, что речь идет о Владимире Яценко, который занимал эту должность в 2016 году. Его подозревают "в присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением".
Яценко является одним из фигурантов дела "Приватбанка" по оспариванию национализации, а до национализации он владел 0,3236% акций банка.
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