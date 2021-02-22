В уголовном деле мэра Вентспилса усматривается «российский след»

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22 февраля 2021, 17:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сегодня, 22 февраля, Рижский окружной суд огласил приговор мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Глава портового города Латвии приговорен к 5 годам лишения свободы, конфискации имущества.

Г-н Лембергс попросил суд сделать перерыв, чтобы пообщаться со своим сыном и латвийскими СМИ.

Как утверждает сам глава Вентспилса, суд напоминает «сценарий Навального».

«Это сценарий Навального, только в Латвии. Я поздравляю правовое и демократическое государство Латвии с тем, что меня приговорили к тюремному заключению. Приговор будет обжалован, и процесс может продлится еще лет десять. Буду обжаловать и меру пресечения. Это нормальный политический процесс с учетом того, что я оппозиционный политик. Еще 15 лет назад глава пресс-службы РФ президента Владимира Путина Сергей Приходько посоветовал премьеру г-ну Калвитису посадить мэра Вентспилса, как это сделали с Ходорковским».

Суд в настоящее время продолжает оглашать приговор.