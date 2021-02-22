Латвийский суд приговорил мэра Вентспилса к реальному тюремному сроку

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22 февраля 2021, 15:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сегодня, 22 февраля, Рижский окружной суд приговорил мэра Вентспилса Айвара Лембергса к реальному тюремному сроку. Председатель Вентспилской думы осужден на 5 лет с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро.

Г-н Лембергс был арестован в зале суда и отправлен в тюрьму.

В чем обвиняют мэра Вентспилса?

Фактически дело против Лембергса состоит из двух уголовных дел, которые объединили в одно. Г-ну мэру инкриминируют полученные взятки в особо крупных размерах, которые связаны с вымогательством взятки, подделке документов, злоупотреблением служебным положением, подлоге.

Интересно, что г-на Лембергса посадить хотели давно: этот уголовный процесс был начат 3 октября 2005 года. В марте 2007 года мэр Вентспилса был задержан и помещен под арест. Под стражей он провел четыре месяца и был отправлен под домашний арест. Эта мера была отменена в 2008 году. Вновь «всплыли» дела мэра Вентспилса в 2017 году. В целом в рамках этого процесса было объявлено 971 заседание суда, из которых состоялось 737.

В список конфискованного имущества мэра Вентспилса включена недвижимость, где проживает г-н Лембергс, акции зарубежных предприятий, общая стоимость которых превышает несколько миллионов евро.

Почему же Айварс Лембергс, который всегда «обходил» наказание получил реальный срок? Политическая месть?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке: «Совершенно ясно, что это внутреннее политическое дело правящих партий Латвии. Понятно, что г-н Лембергс им «мешал» и был как «кость в горле». Айвар Лембергс, конечно, очень циничный человек, который всегда считал, что в Латвии можно «озолотиться». Вот и «приобрел» свои богатства. Но он и Вентспилс привел в порядок, люди его любили. Кстати, в последние годы, когда женился на умной женщине и родил детей, то остепенился: не было резких высказываний, шумных действий. Что будет дальше? Разумеется, он подаст много исков и в европейский суд тоже. Думаю, что сейчас его адвокаты подадут прошение об освобождении под залог. Например, суд запросит два миллиона… У Лембергса официально таких денег нет, но за него могут заплатить. Борьба будет жесткой. Подумайте сами, в том, в чем его обвиняют тянет лет на 10-13. А ему дали всего 5! Понятно, что дело сугубо политическое. Я не думаю, что он будет сидеть пять лет. Нет! Конечно, репутация уже подмочена: он не сможет быть мэром, но стать депутатом – вполне…»

Есть мнение, что как только сменится власть в Латвии (пройдут выборы в Сейм), то и приговор мэру Вентспилса может измениться…