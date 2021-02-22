Посол Италии умер после нападения в Конго

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2021, 14:45 Источник: РИА Новости

флаг Италии, фото: pixabay.com

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио погиб при нападении на конвой. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе МИД.

«Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров», - говорится в коммюнике.

Отмечается, что Лука Аттаназио и солдат корпуса карабинеров ехали на машине в колонне МООНСДРК, миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго. Посол получи ранение и был отправлен в госпиталь, где через некоторое время скончался.