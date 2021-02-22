Глава Минздрава Польши назвал условие въезда в страну
22 февраля 2021, 11:41
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что Варшава готова впускать иностранных граждан в страну, но при соблюдении некоторых требований. Правила будут доработаны на этой неделе.
«Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны», - пояснил он в эфире телеканала TVN.
Недзельский отметил, что в случае отсутствия отрицательного теста на коронавирус въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин. По его словам, Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах, поэтому к концу этой недели новые требования могут вступить в силу.
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