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В Новой Зеландии черные дельфины выбросились на отмель, девять из них погибли

, 11:30

В Новой Зеландии черные дельфины выбросились на отмель, девять из них погибли
гринда, фото: pixabay.com

Министерство охраны окружающей среды Новой Зеландии сообщило, что около 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей. В результате происшествия девять их них скончались.

«Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду. Сейчас млекопитающим помогают около 65 добровольцев.

Отмечается, что киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Кроме того, если одна гринда выбрасывается на берег, то другие пытаются помочь ей, в итоге тоже оказываются на отмели.

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