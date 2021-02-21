В Ливии совершено покушение на главу МВД Правительства национального согласия
21 февраля 2021, 17:59
Преступники напали на кортеж министра внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги. Как сообщает телеканал Al Arabiya, один из нападавших убит.
Нападение произошло на трассе Джанзур - Триполи. Трое вооруженных людей открыли огонь по кортежу из автомобиля Toyota. Фатхи Башага не пострадал, ранен один из его телохранителей. Телеканал сообщает, что двое участников покушения арестованы.
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