В Ливии совершено покушение на главу МВД Правительства национального согласия

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21 февраля 2021, 17:59

покушение в Ливии, Фото: © Twitter

Преступники напали на кортеж министра внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги. Как сообщает телеканал Al Arabiya, один из нападавших убит.

Нападение произошло на трассе Джанзур - Триполи. Трое вооруженных людей открыли огонь по кортежу из автомобиля Toyota. Фатхи Башага не пострадал, ранен один из его телохранителей. Телеканал сообщает, что двое участников покушения арестованы.