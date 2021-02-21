Билл Гейтс считает, что гибель людей из-за аномальных холодов в Техасе можно было предотвратить

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21 февраля 2021, 10:23

Билл Гейтс, фото: Olga Kravets, globallookpress.com

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение о том, как можно было предотвратить гибель людей в штате Техас, где установились аномальные холода. Техас - самый пострадавший штат из-за холода и снегопадов. Число погибших выросло до 58.

По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек в США остаются без электричества.

Билл Гейтс прокомментировал утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению миллиардера, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе, которые не были погодостойкими, - передал телеканал CNN.

"Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - пояснил Билл Гейтс.

Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Президент США распорядился выделить деньги из федерального бюджета на помощь жителям региона. По данным Белого дома, средства пойдут на предоставление временного жилья пострадавшим, поддержку бизнеса.