США профинансируют развитие «независимых» СМИ в Узбекистане

Аргументы Недели → В мире 13+

21 февраля 2021, 09:59

фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки намерены поспособствовать развитию «независимых» СМИ в Узбекистане.

Госдепартамент выделит средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в этой стране.

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс., - передает RT со ссылкой на соответствующий грант.

Судя по информации документа, США предлагают потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана. Проект такэе поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

Агентство США по международному развитию (USAID) также заинтересовано в «укреплении местного самоуправления» в Киргизии. Обещают помощь и Украине.