Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва запросила первые контакты с администрацией Джо Байдена

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21 февраля 2021, 08:08

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Российские власти направили администрации президента США Джозефа Байдена запросы на организацию контактов. Информацию о том, что Россия запросила первые контакты с новыми американскими властями, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как уточнил дипломат, направлено обращение людям, появившимся в Госдепе и в Белом доме, чтобы начать разбираться, что можно сделать совместно. Антонов ожидает «прагматичное сотрудничество» с США по вопросам стратегической стабильности, космоса, Арктики, борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Посол также выразил надежду на «подвижки» по иранской ядерной сделке и продолжение диалога российской и американской сторон по Афганистану и Сирии. Антонов отметил, что было много вопросов по Латинской Америке, были противоречия, он считает, что они останутся — но разговаривать надо.

По мнению российского посла в США, Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву, но ослабить напряженность в отношениях сторон не получится, пока они не начнут разговаривать.

Антонов заключил, что Россия хочет «предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, уверенности в действиях США, жить спокойно для того, чтобы внешняя политика помогала внутреннему развитию страны».