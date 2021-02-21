Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал «Северный поток-2» из-за стоимости проекта

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21 февраля 2021, 07:17 Источник: Лента.ру

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал «Северный поток-2» из-за стоимости проекта.

Украинский министр написал в Twitter, что цена газопровода слишком высока и давно превысила его экономическую целесообразность.

Кулеба опасается за безопасность Украины и европейских стран. Как говорится в сообщении главы МИД Украины, «Кремль и дальше выбрасывает миллиарды, это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства».

Кулеба пообещал, что Украина как защищала, так и продолжит защищать энергетическую независимость Европы.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывается по дну Балтийского моря, российский газ пойдет напрямую из России в Германию. Недавно вице-премьер Александр Новак заявил, что трубопровод готов на 95%. Стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов, - сообщает Лента.ру.

США хотят поставлять в Европу свой газ. При Дональде Трампе в отношении проекта начали вводить санкции.