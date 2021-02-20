Для спасения рейтинга Зеленскому нужна маленькая война

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20 февраля 2021, 15:54

После закрытия 19 февраля нескольких украинских телеканалов, которые власть считает пророссийскими, украинское общество замерло в ожидании.



Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко на фоне этого решил приобрести телевизионный канал «Прямой». До этого им руководил бывший депутат Владимир Макеенко, входивший в команду экс-президента Виктора Януковича. Информационная политика данного канала не является дружественной для команды действующего главы государства. «Прямой» пока не планируют закрывать, несмотря на регулярные проверки его работы.



Политолог Виктор Небоженко отмечает утрату лимита доверия украинцев к Владимиру Зеленскому. Люди начинают искать лидера среди старых известных политиков. Для возвращения популярности Зеленскому может потребоваться принятие неожиданных и скандальных решений.



Граждане Украины внимательно наблюдают, как их президент будет решать проблему Донбасса. Тем более что в офисе президента признали невозможность выполнения Минских соглашений. Как теряющему популярность политику Зеленскому нужна маленькая война, но в отличие от американских президентов, которые спасая свою карьеру, разжигали конфликты в Ираке, Афганистане, Ливии, у Украины нет на это ни денег ни ресурсов. Возможно, и духа тоже нет.



