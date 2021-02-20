В Ирландии нарушивших карантин туристов будут отправлять в тюрьму

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20 февраля 2021, 12:31 Источник: ria.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Издание The Irish Times сообщило, что правительство Ирландии одобрило законопроект, согласно которому для иностранных туристов, нарушающих правила карантина, предусмотрены большие штрафы и даже тюремное заключение.

Сообщается, что гости из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств должны теперь проводить по две недели в номерах ирландских отелей за свой счет. Туристам предписывается сдать несколько тестов на COVID-19. Отмечается, что длительность карантина может быть уменьшена, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.

В законопроекте также предлагается прописать наказания за нарушение правил самоизоляции. Так, в первый раз провинившемуся придется заплатить пять тысяч долларов или месяц провести в тюрьме. А в третий – выплата увеличится на тысячу долларов, а в заключении придется провести уже полгода. Санкции предусмотрены за выход из гостиницы без разрешения и отказ от тестирования.

Контроль за карантинными объектами возложат на частные охранные фирмы, которые будут работать в контакте с полицией.