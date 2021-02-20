Сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление Байдена о «нападках России»
20 февраля 2021, 11:27
Россия во внутренние дела других стран не вмешивается, уважает суверенитет других государств. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление президента США Джо Байдена, обвинившего РФ в нападках на американскую демократию.
По мнению российского политика, проблемы демократии в США являются исключительно проблемами внутренней политики этой страны, и эти проблемы возникли там давно.Цеков считает, что проблемы с демократией в США из-за тех ошибок, которые они сами допускают.
Сенатор подчеркнул, что «ни стороны России, ни со стороны других государств нет никакого влияния на демократические принципы, тенденции в США», — передает RT.
По словам Сергея Цекова, «Россия, в отличие от США, во внутренние дела других государств не вмешивается, а американцы не прекращают до сих пор вмешиваться во внутренние дела России после распада СССР».
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