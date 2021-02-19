Американцы в Техасе стали получать счета за свет на тысячи долларов
19 февраля 2021, 22:01
Жителям американского штата Техас,у которых плавающий тариф, зависящий от рыночной цены на электричество, начали приходить счета на тысячи долларов. При этом из-за непогоды около 300 тыс. техасцев по-прежнему остаются без электроснабжения.
Более 260 тысяч из них лишены еще и без воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода.
Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тысяч долларов. В домах США обычно обогреваются кондиционерами. Многие магазины не работают. Люди пытаются отогреться у каминов и газовых плит, из-за этого часты пожары.
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