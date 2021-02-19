Глава МИД Латвии: Соловьев находится в поле зрения министерства иностранных дел уже давно

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19 февраля 2021, 17:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвия внесла в «черный» список российского журналиста Владимира Соловьева. За глорификацию нацизма. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич объяснил, что он имел в виду…

По словам г-на Ринкевича, Владимир Соловьев уже давно находится в поле зрения МИД Латвии:

«Его высказывания часто можно расценивать как разжигающие вражду. Например, в связи с событиями на Украине. Особенно он набил руку на различных дезинформационных и пропагандистских компаниях. Его двусмысленные замечания о диктаторе Бенито Муссолини и то, что он сказал о Гитлере… Что тот был смелым человеком и сражался на фронте. Это является недопустимой глорификацией нацизма и его вождя. Таким людям в Латвии нечего делать».

Так высказался глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. А что думают латвийцы о запрете на въезд в страну популярных людей РФ?

«То, что сложно Латвии и России найти точки соприкосновения – жаль. С соседями следует дружить. Получается, что один сказал, а другой ответил. Все это неправильно. Ни капли уважения…»

«Я отношусь с юмором с ситуация с Соловьевым: зато мы, латвийцы, узнали, о чем говорит ведущий… благодаря Ринкевичу. У нас же отключили РТР. А если честно, то мне все равно, что они говорят! У меня своих проблем полно!»

«Я смотрела всегда с удовольствием программу Соловьева. Мне интересно, какую позицию «продвигает» Россия. И Соловьем мне нравился, как ведущий. Он имеет право вести программу так, как пожелает и согласно политики России. Зачем нужно было закрывать этот канал? Все взрослые люди и прекрасно могут понять, что и о чем. И сделать выводы. Что касается глорификации нацизма… Где она в программе Соловьева? Простите, но тогда я ничего не понимаю!»

«Конечно, глорификация нацизма. А как насчет 16 марта? Скоро у нас престарелые латышские легионеры СС маршировать начнут! Это как? Весь мир осудил этих «молодчиков», а наши их «воспевают».

«Видимо, Киркоров и Соловьев «плачут обнявшись». Интересно, а другие страны ЕС последуют примеру Латвии? Такие случаи бывали!»

«Если ты «работаешь» на правительство и публично, то должен быть готов к разным санкциям от других государств. Это произошло и с Соловьевым. У России есть свой «черный» список. И там, конечно, «находятся» латвийцы. Это политика! Какое тут удивление? Соловьев прекрасно воплощал идеи Кремля. Все ясно».