Как цифровая экономика влияет на экологию

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 15:11 Источник: telemetr.me

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В интересное противоречие вступают элементы цифровой экономики и «борьба за экологию». Как известно, Биткоин сейчас потребляет уже более 0.5% мирового энергопотребления, то есть больше, чем, например, Аргентина или Нидерланды, и с ростом курса энергопотребление биткоина естественным образом растёт.

Это только биткоин, а ведь есть множество других цифровых валют, общее энергопотребление которых оценивается, по разным данным, больше, чем электричество, потребляемое Италией, Саудовской Аравией или Великобританией.

Если же перевести все транзакции в мире на биткоин-блокчейн, то, по расчётам, это потребует электричества в 14 раз больше, чем сейчас потребляет человечество. То есть, получается, что цифровая экономика (облачные хранилища, сервера, блокчейн, беспроводной интернет) - она ещё и жутко неэкологична, и способствует росту «углеродного следа» в большей степени, нежели чем автотранспорт или, например, пассажирские авиаперевозки.

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