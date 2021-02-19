Развитые страны закупают вакцин от COVID-19 больше, чем необходимо для вакцинации всего населения

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19 февраля 2021, 13:36 Источник: interfax.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Организация по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign заявила, что развитые страны закупают вакцин от коронавируса больше, чем им необходимо для вакцинации всего населения.

Эксперты подсчитали, что на данный момент США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против COVID-19. Это более, чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран.

Организация ONE Campaign заявила, что США и Великобритания должны поделиться лишними дозами для борьбы с пандемией во всем мире. По их прогнозам, если этого не будет сделано, миллиарды людей останутся без необходимой защиты от COVID-19, что может продлить пандемию.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что только с помощью программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса в мире. COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса для всех стран, независимо от уровня доходов.