Украина пытается изменить формат Минских соглашений

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19 февраля 2021, 12:57

Киев инициировал рассмотрение вопросов о Крыме и Донбассе на Генеральной ассамблее ООН. Украинская сторона намерена представить доказательства о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. В «Незалежной» считают, что Россия использует силовые методы для подавления инакомыслия и игнорирует правозащитную деятельность.



Особое внимание Киев хочет обратить на нарушение режима прекращения огня в Донбассе. Военные специалисты Украины зафиксировали несколько случаев обстрела своей территории.



Украина хочет убедить Запад, что вопрос оккупации территорий Россией является проблемой не одного государства. Представители украинской делегации на Минских переговорах пытаются выяснить, кто является сторонами конфликта на Донбассе. По мнению киевских политиков – это Украина и Россия. Но в Кремле неоднократно отмечали, что в Минских соглашениях Россия не фигурирует в качестве участника конфликта.



Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заявлял, что сделает всё необходимое для завершения конфликта на Донбассе. Однако в последних интервью журналистам он указал на невозможность выполнения Минских договорённостей. В Киеве понимают, что выйти полностью из Минских соглашений не представляется возможным. Они привязаны к санкциям со стороны Запада и контролю ООН. Но и продолжать выполнять подписанный несколько лет назад план по урегулированию конфликта в Киеве тоже не хотят.



