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18 февраля 2021, 13:54

Западных политиков беспокоит торговая военная сделка Анкары и Москвы. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не планирует отказываться от приобретения российских ЗРК С-400, несмотря на санкции ЕС и США.



В НАТО предложили турецкой стороне приобретение европейской системы SAMP/T-System или американской «Patriot». Но Эрдоган не согласился. Его позицию осудили все члены военного блока.



Анкару беспокоит безразличие США относительно террористических актов Рабочей партии Курдистана, совершаемых на территории Ирака. Турецкий глава обратился к администрации США с предложением дальнейшего сотрудничества против террористов. Эрдоган также недоволен тем, что нидерландские журналисты высмеивают его, выставляя в сети фото политика на фоне флага ИГИЛ (запрещено в России). По данному факту прокуратура Анкары начала расследование. Действия турецких властей демонстрируют готовность к конфронтации с союзниками. Значимость Турции для США и ЕС позволяет Эрдогану очень многое. Запад пока не может найти альтернативу турецкому государству в регионе. На территории страны стоит военная авиабаза Инджирлик и имеются лагеря для беженцев. Если их поток хлынет в ЕС, может произойти серьёзный миграционный кризис.



