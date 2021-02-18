Майдан, госпереворот или революция достоинства? 7 лет на 3 ответа

Большинство депутатов Верховной Рады признали майдан революцией достоинства. Однако несколько парламентариев заявили, что семь лет назад в стране произошёл государственный переворот.
В партии «Европейская солидарность» считают майдан государственным переворотом, в связи с чем требуют провести полноценное расследование. Члены партии «Слуга народа» призвали всех украинцев почтить память погибших людей, отдавших свои жизни за новый курс развития страны. Фракция «За будущее» уверена, что люди в 2014 боролись за независимость Украины.
Депутаты приняли официальный документ, оценивающий события семилетней давности. В нём указано о политическом курсе Украины, а также недопустимости захвата власти. В отдельном пункте отражено право людей на выражение своего мнения. Запрет на организацию мирных акций и протестов исключается. Парламентарии призвали генеральную прокуратуру продолжить расследование преступлений, совершённых во время майдановских событий. Среди подозреваемых являются работники правоохранительной системы, судьи, прокуроры, гражданские лица.
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