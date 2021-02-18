Янукович назвал троих виновных в войне в Донбассе и в потере Украиной Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2021, 10:10 Источник: Русская весна

Виктор Янукович, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал лидеров "евромайдана" Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова виновными в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк опубликовал заявление бывшего украинского президента, в котором говорится, что Порошенко, Яценюк и Турчинов должны понести "суровое" наказание.

"Именно Майдан, а точнее, его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие, сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия — Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе", - цитирует заявление Януковича издание "Русская весна".

Верховная Рада Украины 17 февраля призвала завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "революции достоинств", и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. Это поддержали 295 депутатов.

По оценке Януковича, постановление Рады о "революции достоинства" - сомнительное решение и вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных.

Янукович убежден, что до тех пор пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, "эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению".