Новый глава Пентагона Ллойд Остин призвал НАТО увеличивать расходы на оборону для противодействия России

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18 февраля 2021, 09:23 Источник: Пентагон

Глава Пентагона Ллйд Остин, фото из открытых источников

Новый глава Пентагона, генерал армии США Ллойд Остин в ходе видеоконференции министров обороны НАТО призвал страны альянса продолжать увеличивать расходы на оборону нужны, чтобы в случае необходимости дать ответ России.

Остин поблагодарил союзников за рост расходов на оборону седьмой год подряд и отметил, что «расходы на оборону крайне необходимы для того, чтобы гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России и другим вызовам НАТО». Глава Пенгагона назвал «дестабилизирующее поведение России» в качестве одной из угроз и вызовов, перед которыми стоит НАТО и «набирающий силу Китай, терроризм… коронавирус и изменение климата».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону из-за действий России и Китая, и для борьбы с терроризмом.