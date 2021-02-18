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Новый глава Пентагона Ллойд Остин призвал НАТО увеличивать расходы на оборону для противодействия России

, 09:23 Источник: Пентагон

Новый глава Пентагона Ллойд Остин призвал НАТО увеличивать расходы на оборону для противодействия России
Глава Пентагона Ллйд Остин, фото из открытых источников

Новый глава Пентагона, генерал армии США Ллойд Остин в ходе видеоконференции министров обороны НАТО призвал страны альянса продолжать увеличивать расходы на оборону нужны, чтобы в случае необходимости дать ответ России.

Остин поблагодарил союзников за рост расходов на оборону седьмой год подряд и отметил, что «расходы на оборону крайне необходимы для того, чтобы гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России и другим вызовам НАТО». Глава Пенгагона назвал «дестабилизирующее поведение России» в качестве одной из угроз и вызовов, перед которыми стоит НАТО и «набирающий силу Китай, терроризм… коронавирус и изменение климата».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников по Североатлантическому альянсу увеличить расходы на оборону из-за действий России и Китая, и для борьбы с терроризмом.

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