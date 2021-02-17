Франция вступила в борьбу с радикальным исламом

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17 февраля 2021, 18:29 Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Президент Франции Эмманюэль Макрон в одной из своих программных речей прошлого года отмечал, что «исламистская гидра» в республике растет уже четыре десятилетия. Национальное собрание Франции 16 февраля одобрило законопроект об «укреплении республиканских принципов». По сути этот документ посвящен борьбе с «радикальным исламом».

В ходе прошедших теледебатов главы МВД Жеральда Дарманена с Марин Ле Пен было непонятно, кто из них двоих больше походит на ультраправого. Министр сообщил, что новый закон «содержит конкретные ответы (…) на рост радикального ислама - идеологии, враждебной принципам и ценностям, лежащим в основе Республики».

Половину закона занимают статьи об изменении подходов к религии, но, насколько известно, мало кто из террористов, совершивших свои деяния во Франции, посещал мечеть. В документе присутствует отдельная статья об ужесточении подходов к созданию полигамных семей, но никто из террористов в этом тоже уличен не был.

Тем временем, согласно опросам, 88% французов «обеспокоены» (58% «серьезно обеспокоены») «подъемом исламизма». 73% поддерживают установленный в стране законом 1905 года «принцип светскости» (отделение церкви от государства, свобода верить и не верить…). 83% французов уверены, что «ценности республики» должны «преобладать» над «ценностями религии», при этом в числе тех, кто называет себя мусульманами, так считает 40%, а среди «мусульман» младше 25 лет - 26%.

Левые французские политики обвиняют власть в том, что она написала «антимусульманский» закон. Депутат крайне левой партии «Непокорная Франция» Алексис Корбьер подчеркивает, что документ построен по принципу «всеобщей презумпции виновности» по отношению к мусульманским ассоциациям, тогда как с «96% мечетей нет никаких проблем». Другой представитель этой партии, Эрик Кокрель, заявил, что в законе отсутствуют меры по борьбе с «сепаратизмом богачей» (предыдущее название закона было - «О борьбе с сепаратизмами»). Известно, что в Национальной школе администрации (ENA), главной «кузнице» управленцев, из 100 учеников только 4–5 - «выходцы из семей рабочих и наемных служащих».

Эмманюэль Макрон еще во время своей прошлой предвыборной кампании объявил борьбу за «равенство шансов». В настоящее время в стране работает правительственная горячая линия, на которую можно сообщать о любых формах дискриминации - от полицейской проверки документов по «расовому признаку» до отказа в приеме на работу.

Стоит отметить, что во Франции законы о борьбе за равенство уже неоднократно принимались: «Закон о социальной сбалансированности» (2000), «Закон о борьбе с дискриминацией» (2001). Создавалось и Главное управление борьбы против дискриминации и за равенство (2004). В стране в разные годы было принято множество правительственных планов и законов по борьбе с терроризмом. Эффективность нового закона у многих вызывает сомнения.