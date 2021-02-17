Посол Ирана в Москве отметил значимость сотрудничества иранских и российских СМИ
17 февраля 2021, 17:01
Посол Ирана Казем Джалали призвал к расширению российско-иранского сотрудничества в сфере СМИ на встрече с редакторами и журналистами, состоявшейся в Москве.
Джалали подчеркнул необходимость активизации ирано-российского медиа-комитета и призвал к созданию союза иранских и российских журналистов. Он выразил готовность посольства Ирана к сотрудничеству со всеми официальными российскими СМИ.
На встрече была затронута тема расширения культурных связей двух стран.
«В странах региона около 500 миллионов человек говорят по-русски. Все они живут по соседству с нами, но в России нет русскоязычной сети, которая распознала бы иранскую культуру», - отметил Казем Джалали.
Посол подчеркнул, что политические отношения зависят от решимости лидеров государств, восприятия международного сообщества и региональных вопросов международных отношений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.