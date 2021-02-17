Посол Ирана в Москве отметил значимость сотрудничества иранских и российских СМИ

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17 февраля 2021, 17:01

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Посол Ирана Казем Джалали призвал к расширению российско-иранского сотрудничества в сфере СМИ на встрече с редакторами и журналистами, состоявшейся в Москве.

Джалали подчеркнул необходимость активизации ирано-российского медиа-комитета и призвал к созданию союза иранских и российских журналистов. Он выразил готовность посольства Ирана к сотрудничеству со всеми официальными российскими СМИ.

На встрече была затронута тема расширения культурных связей двух стран.

«В странах региона около 500 миллионов человек говорят по-русски. Все они живут по соседству с нами, но в России нет русскоязычной сети, которая распознала бы иранскую культуру», - отметил Казем Джалали.

Посол подчеркнул, что политические отношения зависят от решимости лидеров государств, восприятия международного сообщества и региональных вопросов международных отношений.