Мэру Вентспилса грозит тюремный срок

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17 февраля 2021, 13:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс предстал перед судом. 22 февраля Рижский окружной суд огласит сокращенное решение по уголовному делу в отношение Айвара Лембергса и его сына Анрийса. Мэр Вентспилса обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых средств…

Претензий к мэру Вентспилса много: участие в незаконных сделках с имуществом, злоупотребление служебным положением и т.д.

Прокуратура запросила для г-на Лембергса 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также штраф в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).

Что касается сына мэра Вентспилса, то прокуратура просит приговорить его к 5,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Разумеется, отец и сын не признают своей вины. Дело Лембергсов «поместилось» в 200 томах.

Что по данному поводу думает г-н Айвар Лембергс?

«Как Айвар Лембергс, как политик, находящийся в оппозиции нынешнему правительству и правящей коалиции – Бордансу (министр юстиции), диктующими правила латвийской судебной системы, я являюсь конкурентом, у меня мощная народная поддержка, чем у этих персонажей, и поэтому было бы логично рассчитаться со мной. Логично было бы снять меня с политической шахматной доски – посадить. Иначе снять меня невозможно. И г-н Бондарс запросил, «заказал» мне такой срок».

Мэр Вентспилса заявил, что уже сейчас готовится к Европейскому суду по правам человека.

Балтийское бюро «АН» обратились к своему источнику для комментариев:

«Понятно, что это политический аспект. Г-на Лембергса уже много раз хотели призвать к ответственности, но не получалось. Он всегда выходил сухим их воды. Лембергс просто мешает нынешнему правительству… И пока это правительство у власти, то у Лембергса проблемы. Его хотят посадить. Посадят? Возможно… покажет время…»