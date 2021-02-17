В обмен на что Россия продаёт чёрной Африке мир и спокойствие?

Аргументы Недели → В мире 13+

17 февраля 2021, 13:19

Ситуация с российским военно-политическим проникновением в Африку уникальна. Москва, конечно, вкладывает деньги, торгует, обучает, строит, и всё это не бесплатно. Но главным нашим товаром является безопасность. Россия продаёт мир и спокойствие. Причём предоставляет защиту как от внешних посягательств, так и от внутренних проблем вроде гражданских войн и террористов.



И надо сказать, этот товар расходится лучше, чем мороженое в жаркий день. Африканскими государствами руководят зачастую достаточно неглупые люди – они внимательно следят за успехами армии России в различных регионах. Все знают про Крым, Донбасс и, конечно, про Сирию. Или про Ливию, которая хотя и находится в Африке, но не относится к Африке Чёрной. Знают африканцы и о роли российских ЧВК в вышеперечисленных конфликтах. И то, что российский официоз, по сути, отрицает даже сам факт существования любых ЧВК и их бойцов, называя их стыдливо то «резервистами», то «частными военными специалистами» или «отставниками». Но это никого не обманывает. Поэтому услуги русских частных компаний, особенно одной из них, воспринимаемой всеми как своего рода «неофициальный боевой инструмент» российской политики, – в последнее время нарасхват. Речь о своего рода непризнанном бренде «ЧВК «N», или, как называют эту организацию на Западе, «N» Group. Россия использует «частников» для реализации силовой составляющей тогда и там, где не хочет или не может расходовать ресурс собственной армии. Или там, где обществу будет сложно объяснить потери. Но вместе с ЧВК в стране оказываются и инструкторы и специалисты из вооружённых сил РФ и прочих силовых структур, советники по безопасности и другие инструменты влияния. А вслед за ними неизбежно появляется и бизнес. Там же возникают и иные инструменты, в частности образование – обучение русскому в местных школах.



Зачем это нужно России? Всё просто. Москве необходим свой кластер сбыта, который может быть ограждён от вмешательства со стороны. В том числе силовым и иными способами влияния. На рынок ЕС и вообще Запада мы полноценно рассчитывать не можем – им может взбрести в голову всё что угодно. На Китай – можем, но он сам является прежде всего страной-экспортёром, а не импортёром. Можем рассчитывать на индийский рынок, но тоже частично. Остаются рынки бывшего СССР и Африка. И эта работа ведётся – только за 5 лет объём торговли с Африкой у РФ удвоился. Но ему пока далеко до торговли с КНР или с Германией. И большую часть товарооборота, порядка 70–75%, делают страны арабской Африки – Алжир, Египет, Тунис, Марокко. Так что работать есть над чем.



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