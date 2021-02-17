США могут добавить Украине $8,5 млн на реформу здравоохранения

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17 февраля 2021, 08:58

фото: pixabay.com

Власти США могут дополнительно выделить $8,5 млн на поддержку реформирования системы здравоохранения Украины. В результате общая стоимость американской программы может превысить $37 млн.

В документе Агентства США по международному развитию (USAID), с которым ознакомился RT, говорится, что

дополнительные средства увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID на Украине, сроки реализации которой затянулись вследствие эпидемии коронавируса.

В США отметил, что распространение ковида нанесло серьёзный ущерб системе украинского здравоохранения. Так пострадали сферы, в которых проводятся крупные системные реформы.

Дополнительная помощь "значительным образом поспособствует общей устойчивости системы здравоохранения, её эффективности и прозрачности, поможет Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьёзные угрозы общественному здоровью, а также укрепит сотрудничество и партнёрство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлечёнными сторонами, в том числе с частным сектором"