В Африке считают, что Россия будет господствовать на континенте

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2021, 17:23

Африка, фото: pixabay.com

Африканское издание République togolaise опубликовало прогноз о сферах влияния на континенте. Авторы высказали мнение, что у Российской Федерации есть все шансы занять господствующие позиции в регионе.

У России есть ряд преимуществ, среди них журналисты называют отсутствие у страны колониального прошлого, поддержка со стороны Москвы африканских освободительных движений, а также подготовка большого количества специалистов в различных областях, которые обучались во времена СССР.

Также отмечается, что Россия всегда уважительно относится к национальному суверенитету и поддерживает идеи многополярного мира. Москва заинтересована в африканских рынках сбыта и в развитии инфраструктуры континента.