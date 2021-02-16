В Африке считают, что Россия будет господствовать на континенте
16 февраля 2021, 17:23
Африканское издание République togolaise опубликовало прогноз о сферах влияния на континенте. Авторы высказали мнение, что у Российской Федерации есть все шансы занять господствующие позиции в регионе.
У России есть ряд преимуществ, среди них журналисты называют отсутствие у страны колониального прошлого, поддержка со стороны Москвы африканских освободительных движений, а также подготовка большого количества специалистов в различных областях, которые обучались во времена СССР.
Также отмечается, что Россия всегда уважительно относится к национальному суверенитету и поддерживает идеи многополярного мира. Москва заинтересована в африканских рынках сбыта и в развитии инфраструктуры континента.
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