МВФ отказал Украине в предоставлении нового кредита

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16 февраля 2021, 13:37

Международный валютный фонд поставил паузу на кредитовании киевской власти. Эксперты называют главной причиной в отказе выдачи денег – Конституционный скандал. Депутаты Верховной Рады посчитали, что ряд решений антикоррупционных органов страны идут в разрез с Конституцией.



Миссия Фонда начала сворачивание своей деятельности ещё в конце прошлого года. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что государство полностью выполняет взятые на себя обязательства. Но западные кредиторы недовольны введением государственного контроля за ценами на газ. В МВФ посчитали, что «Незалежная» отказывается от рыночной политики.



Многие эксперты не понимают цель получения нового кредита, ведь зарубежный фонд настаивает на увеличении тарифов по ЖКХ, введении наказания за долги и т.д. В окружении президента страны Владимира Зеленского успокаивают, что экономическая ситуация в стране остаётся под контролем, рисков для населения нет.



До 2036 года Украина должна выплатить западным кредиторам более 11 миллиардов долларов. Новые деньги Киев получает всегда на условиях иностранцев, что негативно сказывается на внутренней политике. Далеко не все парламентарии поддерживают привлечение капиталов из-за рубежа, однако это не влияет на процесс получения новых кредитов.



