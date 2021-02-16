Власти Японии заявили о намерении выбросить часть закупленной вакцины Pfizer

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16 февраля 2021, 12:11 Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что часть закупленной страной вакцины против коронавируса производства Pfizer придется выбросить, потому что для нее не хватает специальных шприцев. Он отметил, что закупить такие шприцы довольно сложно, поскольку их выпуск во всем мире невелик.

Специальные шприцы нужны, чтобы извлечь шесть доз препарата из каждого флакона с вакциной, поскольку обычным шприцем получается добыть лишь пять доз, а значит, шестую приходится выбрасывать. Из-за этой проблемы уже заказанной для Японии партии вакцины хватит только на 60 миллионов человек, а не на 72 миллиона, как предполагалось ранее.

Известно, что вакцинация в Японии начнется 17 февраля. В первую очередь должны быть привиты медицинские и социальные работники (порядка 4 млн. человек), затем - 36 млн. человек старше 65 лет. После этого планируется вакцинация 8,2 млн. жителей, имеющих хронические заболевания. Ожидается, что привить эти группы населения получится до мая, после чего стартует вакцинация остальных граждан.

Япония еще в 2020 году подписала соглашение о поставках вакцин с Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Поскольку летом этого года Япония планирует провести Олимпийские игры, власти уделяют повышенное внимание борьбе с коронавирусом. При этом Минздрав Японии в апреле намерен провести масштабное исследование, чтобы понять, есть ли побочные эффекты от прививок. Ведомство планирует опросить 3 миллиона человек, по одному миллиону на каждое наименование вакцины, а затем тщательно проанализировать собранные данные.