В Сан-Франциско мужчина бесследно исчез в своей квартире

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16 февраля 2021, 09:31 Источник: Mission Local

полиция, фото: pixabay.com

Кристофер Войтель из Сан-Франциско загадочно исчез после того, как зашел в собственную квартиру. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как мужчина зашел к себе домой, и больше его не покидал.

Инцидент произошёл 9 января.

Родственники Войтеля рассказали, что перед исчезновением 50-летний мужчина вел себя странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему «небезопасно». При этом соседи назвали его «человеком чрезвычайной щедрости». По некоторым данным, мужчина страдал несколько лет от депрессии.

Также есть информация, что несколько лет назад Войтель познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. Именно он заходил в квартиру мужчины менее чем за двое суток до исчезновения. Также накануне происшествия Войтель написал Буду больше не приходить к нему домой. Бездомный заявил, что его могли застрелить во время ограбления. Кроме того, входная дверь была заперта на замок.

Поисками мужчины занимается полиция, его семья наняла частного детектива. По его словам, самое необычное в этом деле то, что, по записям с камер, Войтель не выходил из квартиры.