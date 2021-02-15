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15 февраля 2021, 19:16

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак больше не надеется на минские соглашения.



Самые серьёзные заявления относительно смены диалога с Россией звучат среди членов партии Петра Порошенко. Депутаты считают, что Украина перестала защищаться от российской агрессии. Мирный план по урегулирования конфликта, предложенный президентом России Владимиром Путиным, для многих украинских парламентариев оказался неприемлем. Депутаты требуют снять ограничение на ведение ответного огня по противнику. Соратники Порошенко считают, что Зеленский не в состоянии объективно оценивать положение на Донбассе даже после визита в юго-восточный регион. Сам глава Украины надеется, что многие вопросы можно будет решить после «нормандской встречи». Но для этого необходимо провести серьёзную подготовительную работу.



План киевских руководителей заключается в выведении силовиков с пограничной территории и передача Донбасса под юрисдикцию Украины с правом проведения региональных выборов. Однако это противоречит украинскому законодательству.



Экс-президент страны Пётр Порошенко выступает за привлечение к уголовной ответственности лиц, которые ведут агитационную политику на оккупированных территориях в пользу государства-агрессора. Помимо этого Киев не желает видеть Россию посредником в решении конфликта на Донбассе.



