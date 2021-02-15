В Польше суд запретил историкам называть чиновника времен Второй мировой войны пособником нацистов

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15 февраля 2021, 19:01 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Выводы польских историков, которые в своем исследовании упомянули о том, что чиновник одного из городов Польши в годы Второй мировой войны помогал нацистам и выдавал им скрывавшихся евреев, являются клеветой, которая не должна попадать на страницы переиздания их работы в будущем. Такой вердикт озвучен в окружном суде Варшавы по делу авторитетных исследователей Барбары Энгелькинг и Яна Грабовского.

Сборник «Бесконечная ночь: судьбы евреев в отдельных воеводствах оккупированной Польши» насчитывает более полутора тысяч страниц. В нем упоминается староста хутора Малиново Эдвард Малиновский, который, судя по показаниям свидетельницы, в годы Второй мировой войны вместе с нацистами занимался преследованием местных евреев.

В 2018 году в Польше был принят закон об институте национальной памяти, согласно которому лжесвидетельство о роли Польши в холокосте является правонарушением, наказуемым в рамках гражданского кодекса. На прошлой неделе на суде по делу Энгелькинг и Грабовского этот закон был впервые применен на практике. Известным ученым, которые посмели назвать чиновника пособником холокоста, суд велел извиниться перед родственниками упомянутого ими градоначальника.

Формально истцом выступила племянница Малиновского, 81-летняя Филомена Лещиньская. Известно, что активную поддержку ей оказывает Польская антидиффамационная лига (RDI) — действующая при содействии государства организация, которая своей основной целью декларирует «прояснение неправдивой информации» о прошлом Польши.

Историк Грабовский считает, что вердикт суда «ставит независимых польских исследователей холокоста в невыносимое положение».

«На первый взгляд кажется, что в центре этого гражданского разбирательства находится пожилая дама, которая хочет защитить доброе имя своей семьи, предположительно поруганное авторами «Бесконечной ночи». В реальности, однако, всё дело было подготовлено, запущено и оплачено воинственной правой националистической организацией, которая напрямую финансируется из бюджета и действует в качестве посредника польских властей», - отметил историк.

The Wall Street Journal напоминает, что правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» «пыталась ограничить обсуждение действий поляков во время геноцида, предупреждая о том, что считает унижением достоинства Польши любое расследование предполагаемого пособничества поляков холокосту». В Варшаве «предпочитают представлять страну как невинную жертву более крупных региональных держав», а вердикт варшавского суда сейчас «угрожает увеличить тот раскол, который существует между исполнительной властью ЕС в Брюсселе и восточными странами - членами союза, которые придерживаются националистических взглядов».

По словам директора Музея истории польских евреев POLIN Зигмунта Степинского, теперь «исследователи холокоста будут дважды задумываться перед тем, как начинать работать и публиковаться в Польше», а новая стратегия властей - это «форма цензуры и запугивания исследователей».

Еврейские общественные организации уже выступили с осуждением решения суда в Варшаве. Руководство Израильского мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» считает, что работа Энгелькинг и Грабовского «может быть объектом критики в научной среде - но не в суде».