Почти как Брежнев. Сын туркменского президента занял несколько правительственных должностей

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15 февраля 2021, 18:59

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара сразу на несколько высокопоставленных должностей. Он стал вице-премьером, членом Совета безопасности и председателем Высшей контрольной палаты страны. Помимо этого в его распоряжение попали все финансовые потоки страны. Сердар также будет заниматься внедрением цифровой системы и инновационных технологий во все производственные отрасли.



Передача власти от отца к сыну началась несколько лет назад. Сердар закончил Дипломатическую академию в Москве, после чего пошли его передвижения по карьерной лестнице. Чтобы сыну президента страны войти в правительственный блок, парламентариям Туркменистана пришлось изменить несколько положений Конституции.



Последним местом работы Бердымухамедова-младшего было министерство промышленности и строительства. Ведомство изначально создавалось под него. В течение прошлого года Сердар оставался в тени. Передача финансовых инструментов в руки родственника президента позволит собрать ему огромный багаж компромата на всех чиновников страны. В любой момент он сможет воспользоваться «нужной информацией» для устранения того или иного конкурента с политического поля.



Эксперты предполагают, что сын президента также займёт пост спикера верхней палаты парламента.



