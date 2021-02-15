Лукашенко признал потерю поддержки народа?

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15 февраля 2021, 15:57

Всебелорусское народное собрание продемонстрировало потерю белорусским лидером Александром Лукашенко многих рычагов управления страной. Чиновникам во время собрания не удалось обсудить план на пятилетнее развитие.



Местные наблюдатели заметили, что в эфир не попало выступление экс-кандидата в президенты Анны Канопацкой. Очевидно, руководство Белоруссии опасается, что оппозиционный политик может что-то не то сказать. Хотя и она дискредитировала себя как оппозиционную силу, выступая ранее против оппонентов Лукашенко. Глава государства опасается мнения даже бутафорской оппозиции, считают эксперты.



Сложная и долгая полемика членов Всебелорусского народного собрания показала, что общество расколото, а действующую власть не поддерживают даже многие чиновники. Конфронтационная политика «за и против Лукашенко» спустилась до уровня детского сада. В дошкольное учреждение очень часто отказываются принимать детей тех родителей, которые за действующую власть.



Серьёзный удар по авторитету президента нанёс частный бизнес. Порядка двух сотен предприятий остановили свою работу, поддерживая лидера протестов Светлану Тихановскую.



Наблюдатели предполагают, что Лукашенко нужно демонстрировать силу перед Путиным. Если в Кремле поймут, что белорусский лидер больше не контролирует ситуацию в своей стране, его могут сменить.



