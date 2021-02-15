44-летняя актриса Джованна Антонелли покорила поклонников «удивительной» фигурой в бикини
15 февраля 2021, 12:59
Звезда культового сериала «Клон» Джованна Антонелли опубликовала фотографии в раздельном купальнике около бассейна. Актриса так увлекалась игрой с собаками, что не заметила, как чуть не обнажила грудь.
На снимке 44-летняя Джованна Антонелли изображена в белом раздельном купальнике, лежа на полу, рядом с собаками. Поклонники сразу обратили внимание на прекрасную фигуру актрисы. Кроме того, пользователи попросили знаменитость раскрыть «секрет ее молодости». Кто-то и вовсе посчитал снимок очень соблазнительным.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.