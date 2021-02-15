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44-летняя актриса Джованна Антонелли покорила поклонников «удивительной» фигурой в бикини

, 12:59

44-летняя актриса Джованна Антонелли покорила поклонников «удивительной» фигурой в бикини
Джованна Антонелли, Фото: Instagram

Звезда культового сериала «Клон» Джованна Антонелли опубликовала фотографии в раздельном купальнике около бассейна. Актриса так увлекалась игрой с собаками, что не заметила, как чуть не обнажила грудь.

На снимке 44-летняя Джованна Антонелли изображена в белом раздельном купальнике, лежа на полу, рядом с собаками. Поклонники сразу обратили внимание на прекрасную фигуру актрисы. Кроме того, пользователи попросили знаменитость раскрыть «секрет ее молодости». Кто-то и вовсе посчитал снимок очень соблазнительным.

«Неподражаемо красива», «Фигура удивительная», «Ох, красивая женщина», - пишут восторженные подписчики.

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Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

БА

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