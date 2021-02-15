Немецким производителям придется сливать пиво в канализацию

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15 февраля 2021, 11:37 Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Германии из-за ограничений, связанных с коронавирусом, закрыты пивные и рестораны и отменены массовые мероприятия. Пиво имеет определенные сроки хранения, поэтому заводы будут вынуждены уничтожить свои запасы. Пивоваренная промышленность в стране оказалась на грани краха.

Дюссельдорфская пивоварня Füchschen уже в ближайшие дни будет вынуждена уничтожить около 3 тысяч литров пива, сваренного еще в октябре прошлого года, из-за отсутствия возможности его реализовать. Глава Немецкого союза пивоваров Хольгер Айхеле отметил, что пиво производителям придется сливать в овраги и канализацию, и это обернется им многомиллионным ущербом.

Для немецких пивоваров и хозяев пивных ключевым стал второй карантин, который начался в ноябре и должен продлиться предположительно до начала марта. Хольгер Айхеле полагает, что уже до конца февраля будут уничтожены несколько сотен тысяч гектолитров пива.

Последствием принудительной ликвидации запасов пива станет снижение поступления налогов в бюджет. В среднем налог достигает 0,787 евро на 1 гл (1 гл равен 100 л) пива. В данном случае речь идет о налоге на производителей. Но есть и налог на потребителя, который равен 9,4 евроцента за литр и который вносит каждый любитель пива.

Власти Германии пытаются помочь пивоварам и решили им отсрочить уплату налога. Согласно исследованию Немецкого союза пивоваров, кризис в отрасли уже в настоящее время затрагивает 1,5 тысячи производителей пива по всей стране.