ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Немецким производителям придется сливать пиво в канализацию

, 11:37 Источник: ng.ru

Немецким производителям придется сливать пиво в канализацию
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Германии из-за ограничений, связанных с коронавирусом, закрыты пивные и рестораны и отменены массовые мероприятия. Пиво имеет определенные сроки хранения, поэтому заводы будут вынуждены уничтожить свои запасы. Пивоваренная промышленность в стране оказалась на грани краха.

Дюссельдорфская пивоварня Füchschen уже в ближайшие дни будет вынуждена уничтожить около 3 тысяч литров пива, сваренного еще в октябре прошлого года, из-за отсутствия возможности его реализовать. Глава Немецкого союза пивоваров Хольгер Айхеле отметил, что пиво производителям придется сливать в овраги и канализацию, и это обернется им многомиллионным ущербом.

Для немецких пивоваров и хозяев пивных ключевым стал второй карантин, который начался в ноябре и должен продлиться предположительно до начала марта. Хольгер Айхеле полагает, что уже до конца февраля будут уничтожены несколько сотен тысяч гектолитров пива.

Последствием принудительной ликвидации запасов пива станет снижение поступления налогов в бюджет. В среднем налог достигает 0,787 евро на 1 гл (1 гл равен 100 л) пива. В данном случае речь идет о налоге на производителей. Но есть и налог на потребителя, который равен 9,4 евроцента за литр и который вносит каждый любитель пива.

Власти Германии пытаются помочь пивоварам и решили им отсрочить уплату налога. Согласно исследованию Немецкого союза пивоваров, кризис в отрасли уже в настоящее время затрагивает 1,5 тысячи производителей пива по всей стране.

НХ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью