Белорусский министр Макей перечислил страны, кто кроме России поддерживает Белоруссию

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей назвал страны, которые, как и Россию, поддерживают сейчас Белоруссию. После начавшихся в августе 2020 года акций протеста в Белоруссии и реакции на них руководства республики, Евросоюз и США ввели санкции в отношении белорусских чиновников и предприятий.
По словам Макея, Беларусь не осталась только с Россией. «У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр.
Он подчеркнул, что отношения с Европейским союзом не прекращались. «Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы...», — цитирует белорусского политика РБК.
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