Раймонд Паулс получил персональное приглашение пройти вакцинацию

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14 февраля 2021, 16:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Латвийский Маэстро Раймонд Паулс получил приглашение от Министерства здравоохранения пройти вакцинацию от коронавируса. Прославленный композитор непременно воспользуется такой возможностью.

В Латвии существует очередь на вакцинацию: сперва ее получат все, кто входит в зону риска ( врачи, пенсионеры, социально незащищенные люди), а потом уже дело дойдет и до остальных. Все очень строго!

Раймон Паулс лично получил приглашение от Министерства здравоохранения пройти вакцинацию. Маэстро принял приглашение и пройдет ее в феврале.

Как легендарный композитор относится к новым вакцинам от коронавируса?

«Мне каждый день рассказывают, что в ее составе… Но это не так важно. Дайте людям лекарства, если они есть», - реалистично отметил Маэстро.