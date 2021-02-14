Путин в случае враждебных действий не исключил мер против зарубежных интернет-гигантов

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14 февраля 2021, 11:25 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Российские власти не собираются искусственно ограничивать работу интернет-гигантов в России, создавая проблемы нашим пользователям сети, но в случае враждебных действий придется реагировать.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 10 февраля на встрече с руководителями российских СМИ, кадры с которой показал телеканал "Россия 24".

По мнению главы российского государства, интернет-компании могут изменить свое поведение, увидев, что им есть альтернатива. Путин отметил, что в России есть Яндекс и Сбербанк. Глава Сбера Герман Греф недавно рассказывал президенту, что по некоторым направлениям своей облачной деятельности уже даже где-то их обгоняет.

"...мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям. Просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего там плохое про какое-то начальство написали, нет, конечно. Но атаки... мы не сможем на это не реагировать", - сказал президент и заключил: "Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке".