Экономист Всеволод Степанюк считает, что после ареста Киевом акции китайских инвесторов "Мотор Сич" Украине грозит "мощнейший удар" от Китая. Украинские власти арестовали акции китайских инвесторов "Мотор Сич" по указке США.
По мнению эксперта, если КНР введет санкции против Украины, это может лишить последнего значительной части экспортных поступлений.
В эфире канала "Первый Казацкий" Всеволод Степанюк высказал возмущение по поводу поведения киевских властей, решивших, что они могут не выполнять подписанные договоры. Экономист напомнил, что украинское зерно и металл покупает Китай. Но США диктуют Украине, какую им вести торговую политику, вводят запреты и антидемпинговые санкции, и власти Киеву слушают указки Вашингтона.
Степанюк отметил, что теперь Украина "может пережить сильнейший удар по экономике от ухудшения отношений с Китаем".
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